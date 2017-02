Bildrechte: Global Young Academy

Global Young Academy Sie ist entstanden aus dem Modell "Junge Akademie“ in Deutschland und ähnlicher Organisationen junger Wissenschaftler in den Niederlanden und dem Sudan. Gegründet 2010 in Berlin hatte sie ihren Sitz zuletzt in Potsdam und jetzt in Halle bei der Leopoldina. Sie versteht sich als Stimme junger Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die Verantwortung für die Zukunft übernehmen wollen. Es gibt 200 aktive und 134 ehemalige Mitglieder aus 70 Ländern.