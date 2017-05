Die Galápagos-Meerechsen (Amblyrhynchus cristatus) sind weltweit die einzigen Echsen, die sich an das Meer als Lebensraum gebunden und entsprechend angepasst haben. Sie kommen nur im Galapagos-Archipel vor und gehören zu den einzigartigen Ergebnissen der Evolution, die untrennbar mit dieser Inselgruppe verbunden sind. Aber gerade weil sie sich so auf diesen Lebensraum spezialisiert haben und nirgendwohin ausweichen können, sind sie Störfaktoren schutzlos ausgeliefert. Verwilderte Katzen, Ölverschmutzung, Tankerhavarien und Hotelanlagen an den Küsten machen ihnen schwer zu schaffen.