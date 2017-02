Durch das Schmelzen des Polar- und des Grönlandeises wird das Wasser des Golfstroms immer süßer und wärmer - also leichter. Das ist deshalb so entscheidend, weil dort, wo der Golfstrom endet - im Nordatlantik - das Wasser drei Kilometer in die Tiefe fällt, so Wasser nachzieht und damit wie eine Pumpe wirkt. Wenn das Wasser immer leichter wird, lässt dieser Effekt nach und hört vielleicht irgendwann ganz auf - so das Modell, das von einer Verdopplung der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre ausgeht. Ob der Golfstrom aber tatsächlich in 300 Jahren stillsteht, weiß niemand genau. Das ist auch für die Wissenschaftler an dieser Studie gar nicht das Entscheidende.