Unbeliebt, aber nützlich: Wespen

Sie vertilgen zum Beispiel unzählige Schädlinge wie Blattläuse und sorgen so dafür, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Ihre Brut versorgen sie mit eiweißhaltigem Aasfresser, beseitigen es also und verhindern damit, dass sich ansteckende Krankheiten ausbreiten.

Nur die Weibchen besitzen einen Wehrstachel, aus dem sie Gift abgeben. Von den rund 750 Wespenarten, die in Deutschland bekannt sind, bilden nur 12 Arten ein Gift, das uns Menschen gefährden könnte. Die injizierten Mengen pro Stich sind jedoch so gering, dass mehrere tausend Stiche nötig währen, um einen kritischen Zustand auszulösen - zumindest so lange man nicht allergisch reagiert. Ist das der Fall, muss schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden, genauso wie bei Stichen im Mund- und Rachenraum.