Kacke gehört eigentlich ins Klo. Wie Mediziner nun zeigen, kann sie aber auch bei anderen Menschen Krankheiten heilen, zumindest wenn sie aus einer gesunden Verdauung stammt. Die sogenannte Stuhltransplantation, also die Übertragung von hilfreichen Bakterien aus einer intakten Darmflora, wird bei immer mehr Krankheitsbildern als mögliche Heilung diskutiert. Forscher um Professor Thomas Borody vom Zentrum für Verdauungskrankheiten im australischen Sydney haben nun untersucht, ob eine solche Stuhltransplantation bei der chronischen Dickdarmentzündung "Colitis ulcerosa" helfen kann. Ihre Ergebnisse sind ermutigend.

Um Nahrung im Darm verdauen zu können, sind wir auf viele Millionen winziger Helfer angewiesen. In unserer sogenannten Darmflora leben Bakterien in Symbiose mit uns. Unter anderem zerkleinern sie Nährstoffe für uns, so dass unsere Körper sie weiterverarbeiten können. Doch diese Darmflora kann empfindlich gestört werden. Machen andere Krankheiten zum Beispiel eine Therapie mit Antibiotika notwendig, töten diese Medikamente nicht nur die schlechten Bakterien ab, sondern auch die hilfreichen. Das kann zu gefährlichen Folgekrankheiten führem zum Beispiel zu einer Clostridien-Infektion.