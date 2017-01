Die Untersuchung liefert eine Teilerklärung für den paradoxen Heißhunger beim Alkoholkonsum. Denn eigentlich sind alkoholische Getränke sogar energiereicher als Fett. Deshalb müssten sie eigentlich sättigen, frei nach dem Motto: Sieben Bier ersetzen ein Schnitzel. Das ist jedoch nicht der Fall. Bislang erklärten die Mediziner das damit, dass die enthemmende Wirkung der Droge auch die Selbstkontrolle des Hungergefühls außer Kraft setze. Nun sieht es aber eher so aus, als fordere das alkoholisierte Gehirn aktiv die Aufnahme neuer Nahrung. Offen ist noch, ob der bei Mäusen festgestellte Effekt auch beim Menschen eintritt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber hoch, denn die Gehirne der Nager und unsere sind sich sehr ähnlich. "Die Grundprinzipen des Aufbaus des Nervensystems und auch die Eigenschaften von Nervenzellen im Mausgehirn sind denen im Menschengehirn sehr ähnlich", sagt Prof. Nils Brose vom Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen. Auch er und seine Forscherkollegen nutzen das für ihre Arbeit bei der zum Verständnis von Krankheiten wie Alzheimer, Schizophrenie oder Demenz.

So oder so – der Heißhunger erfüllt in jedem Fall eine nützliche Funktion: Fettreiches Essen hemmt die Aufnahme von Alkohol und verzögert so die Wirkung. Wer nebenher viel Mineralwasser trinkt, kann auch den Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Beides mildert den Kater am Morgen danach.