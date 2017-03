Grabungsarbeiten im heutigen Armenviertel Bildrechte: Ägyptisches Museum/Universität Leipzig

Heliopolis – die Sonnenstadt Die Stadt Heliopolis war im alten Ägypten ein besonders heiliger Ort. Sie steht nämlich nach der ägyptischen Mythologie auf dem "Urhügel“ – der Stelle, an der als erstes Land aus dem Urgewässer auftauchte und an dem die Götter entstanden sind. Als der erste "Urgott“, der alles andere erschuf, galt der Sonnengott Re (oder Atum-Re). Diese Schöpfungsgeschichte sorgte dafür, dass Heliopolis zum größten Tempelbezirk Ägyptens wurde. Eine Fläche von einem Quadratkilometer umschlossen Umfassungsmauern von bis zu 17 Metern Stärke und mehr als zehn Metern Höhe. In ihrer Mitte bauten alle ägyptischen Herrscher den Göttern zu Ehren Tempel, Statuen und Obelisken. Allerdings durfte kein Herrscher in der heiligen Stadt wohnen. Den Namen Heliopolis – "Stadt der Sonne“ – verliehen dem Ort allerdings die Griechen. Die "Sonnenstadt“ gehörte bis in die Spätzeit zu den religiösen Zentren des ägyptischen Reiches. Heute befindet sich auf dem Areal das Armenviertel Matariya im Nordosten der ägyptischen Hauptstadt Kairo.