Sie ist gelblich-rot und mit dem bloßen Auge kaum zu sehen: 0,3 Millimeter ist die Herbstmilbe groß, zumindest wenn sie grade frisch geschlüpft ist. Denn nur in diesem Stadium, als Larve, ist sie für den Menschen so unangenehm. In kleinen Gruppen sitzen die Herbstmilben auf Grashalmen oder in Laubstreu und warten darauf, dass ihr Mittagessen vorbeikommt, sagt Axel Christian vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz.