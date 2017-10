Die Lust am Gruseln

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das ist, wenn man sich freiwillig in eine Situation begibt, in der es ein bisschen gefährlich wird und man auch mal die Kontrolle verlieren kann. Aber eben mit dem Wissen, dass Rettung in der Nähe ist, falls etwas passiert. Als Windsurfer an einem bewachten Strand oder eben im Sofa, wenn ich einen Gruselfilm schaue. Es ist ein Spiel mit der Angst.