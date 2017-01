"Connectom" heißt dieser Hochleistungshirnscanner. Er sieht aus wie ein ganz normaler Kernspintomograph im Krankenhaus - also ein MRT-Gerät. Aber er schafft das Zehnfache von dem, womit Wissenschaftler bislang arbeiten konnten: Er macht winzige Strukturen von bis zu 0,6 Millimetern am lebenden menschlichen Gehirn sichtbar.

Damit erschließen sich den Hirnforschern ganz neue Möglichkeiten. Für sie ist der Blick in unser geheimnisvolles Gehirn bislang so, wie wenn man mit einer Kerze einen verwinkelten Keller auszuleuchten versucht. Für Prof. Nikolaus Weiskopf, Direktor der Abteilung Neurophysik am Leipziger Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften bieten sich nun neue Möglichkeiten:

Nur drei dieser Geräte gibt es weltweit - in Boston, in Cardiff und jetzt in Leipzig. Der Name Connectom ist aus dem Englischen von "CONNECT" abgeleitet, das so viel bedeutet wie "VERBINDEN/VERKNÜPFEN". Er macht deutlich, was man mit dem Gerät herausfinden möchte: