Als die University of British Columbia in Vancouver/Kanada im vergangenen Jahr ihr neues Studentenwohnheim einweihte, interessierte das jenseits von Kanada fast nur Architekten. Dabei war es eine kleine Sensation. 53 Meter hoch, aus Holzelementen in Fertigbauweise. Pfeiler, Wände, Decken – die Teile waren vorgefertigt und wurden auf der Baustelle zusammengesetzt, durchaus vergleichbar mit den Neubauten in Halle-Neustadt, Leipzig-Grünau oder Jena-Lobeda.

Noch halten die Kandier den Höhenrekord – aber nicht mehr lange. Denn in Europa entstehen gleich zwei Wolkenkratzer aus Holz. In Brummundal (Norwegen) begannen am 1. April 2017 die Bauarbeiten für das Projekt Mjøstårnet - 18 Geschosse, 80 Meter hoch. Und den neuen Weltrekord wollen sich Österreicher holen, mit ihrem Porjekt „HoHo“. In der Wiener „Seestadt“, einem der größten Städtebauprojekte Europas, entsteht der 84 Meter hohe Holz-Wolkenkratzer.

