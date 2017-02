Eine Kommission der Akademie empfiehlt dem russischen Gesundheitsministerium, homöopathische Medikamente an staatlichen Kliniken nicht mehr zu verwenden, berichtet die russische Zeitung “Kommersant“. Gesundheitsministerin Weronika Skworzowa kündigte in Moskau an, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, wie die Agentur Interfax meldete. Das russische Kartellamt unterstützt nach Aussagen der Zeitung die Forderung der Akademie.