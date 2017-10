Das oberste Ziel für die meisten unserer Patienten ist, dass wir sie wieder nach Hause entlassen. Wir möchten erreichen, dass sie ihre begrenzte Lebenszeit noch gut nutzen können - in vertrauter Umgebung oder an einem Ort, an dem sie weiter betreut werden möchten, wie zum Beispiel in einem Hospiz.

Dr. Dörte Schotte, Oberärztin