Humor heißt, in einer Botschaft passt etwas nicht zusammen. Diese Inkongruenz gilt es zu erkennen, zu lösen und das führt dann zur Entspannung und zur Erheiterung. Wenn Lehrer Humor im Unterricht einsetzen, dann stellen sie über diese Inkongruenz eine Interessantheit her, bringen Klarheit in ihre Anweisungen und erzeugen Aufmerksamkeit. Schüler können sich an diese Inhalte besser erinnern, sie erklären und sie besser mit dem, was sie bereits wissen, verknüpfen.

Sonja Bieg, Universität Augsburg