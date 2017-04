Hier wird "Icke" seinen Platz im Duden finden. Bildrechte: Gerald Perschke

Auf der Suche nach neuen, unbekannten Wörtern durchkämmt die Duden-Redaktion regelmäßig alle Arten von elektronischen Texten. Treten diese häufiger auf, dann kommen sie auf die Liste der Kandidaten. Bei "Icke" war das der Fall. Wie die leitende Redakteurin der Duden-Redaktion, Melanie Kunkel, erklärte, sei "Icke" zuletzt 173 Mal in 147 Texten vorgekommen, was eine Aufnahme rechtfertige. Der Anstoß kann aber auch von außen kommen. Im Fall von „Icke“ gab es das ebenfalls. Ein Berliner Radiosender und eine Tageszeitung hatten Unterschriften gesammelt, um das Wort in den Duden zu bekommen und damit die Aufnahme des Wortes offenbar beschleunigt. Wann der Duden mit Icke in den Handel komme, sei noch nicht klar, so Kunkel.