Who is who? Bei Zwillingen im Babyalter helfen Armbändchen den Eltern beim Identifizieren, bei größeren Kindern wird's manchmal schwierig. Sie sind übrigens nicht allein mit dem Problem - Forscher aus Italien, Spanien und Großbritannien haben nachwiesen, dass sich viele eineiige Zwillinge selbst nicht auseinanderhalten können. Der Ignoble für die Kategorie "Wahrnehmung". Diese Kategorie an sich ist ebenfalls preisverdächtig. Bildrechte: IMAGO