Betsch forscht an der Universität Erfurt zum Impfverhalten. Auch zur Frage, warum es so schwer ist Gerüchte zu entkräften. Sie kann erklären, wie komplex unser Gehirn funktioniert und warum sich Gerüchte regelrecht einbrennen.

Wenn ich etwas besonders häufig höre, ist es vertrauter und flutscht bei der Informationsverarbeitung richtig. Dadurch glaube ich es auch eher. Was mir sehr schwerfällt ist, die Verneinung mitzudenken. Ich kann mich nach einer Zeit nur noch an Impfen und Autismus erinnern. Aber nicht daran, dass eine Verneigung dazwischen stand.

Wer Mythen widerlegen will, sollte Fakten in den Mittelpunkt stellen und nie die Gerüchte selbst. Außerdem empfiehlt Betsch eine falsche Erklärung – also den Mythos – niemals einfach so zu streichen. Sondern stattdessen immer eine sinnvolle neue Erklärung zu liefern.