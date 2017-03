Wir bleiben bei einer großen Massenproduktion, aber wir wollen und müssen auch weg von der Massenproduktion nach dem Motto: "Eine Million gleicher Produkte". Wie müssen in sehr hohen Stückzahlen – eben in Massen – individualisierte Produkte herstellen. Das ist eine Nachfrage, die sich insbesondere in westlichen Industrieländern deutlich abzeichnet.

Und dieser Nachfrage an den Märkten wollen die Forscher mit dem neuen Leitprojekt Rechnung tragen. So ist es also der Käufer, der in diesem Fall dafür sorgt, dass die Industrie in ein neues Zeitalter aufbricht, in dem Individualität dank der Vorteile der Massenproduktion für alle erschwinglich wird.