Der Volksmund spricht vom "dummen Huhn" – völlig zu Unrecht, wie die US-Biologin Lori Marino jetzt in der Zeitschrift "Animal Cognition" zeigt. Marino hat eine Reihe aktueller Studien zur Psychologie, den Gefühlen und dem Verhalten der Tiere ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Vögel weit intelligenter sind, als landläufig angenommen. Demnach können Hühner bestimmte logische Schlüsse ziehen, zu denen Menschenkinder erst im Alter von sieben Jahren fähig sind. Sie überlisten sich gegenseitig und haben individuelle Charakterzüge.

Mit Experimenten haben Forscher herausgefunden, dass bereits fünf Tage alte Küken über grundlegende mathematische Fähigkeiten verfügen. Wenn die Wissenschaftler eine größere und eine kleinere Menge Plastikeier hinter einem Sichtschirm verschwinden ließen, steuerten die Babyhühner zielsicher den größeren Haufen an. Wenn die Forscher dann einige Eier vor den Augen der Tiere von dem einen in das andere Versteck verschoben, konnten die Küken offenbar mitrechnen und wussten, wo sich am Ende die größere Menge befand.