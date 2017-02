Gleichaltrigen die Süßigkeiten wegnehmen, nicht teilen oder sogar andere hänseln. Das macht man nicht! Für Erwachsene ist das klar und Kinder lernen das – so nach und nach. Doch welche Rolle spielt die Intelligenz dabei? Lernen besonders intelligente Kinder dieses Moralverhalten schneller? Oder gilt eher: Hoher IQ, niedriger EQ, also emotionaler Quotient? Weder noch, sagt Studienleiterin Hanna Beißert vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung.

Beides lässt sich eben nicht zeigen. Wichtig dabei ist auch im Hinblick auf Hochbegabtendiskussionen, dass sich hochbegabte Kinder nicht in ihrer moralischen Entwicklung unterscheiden, also wir finden gar keine Abhängigkeit zur Intelligenz.

Bildrechte: Hanna Beißert

In einer Studie haben sie und ihr Team 129 Grundschüler untersucht. Zuerst mussten die Kinder einen standardisierten IQ-Test machen, dann wurden ihnen Bildergeschichten vorgelegt, in denen die Hauptfiguren moralische Regeln brachen - zum Beispiel mit einem bedürftigen Kind nicht teilen, die Süßigkeiten von Gleichaltrigen stehlen, deren Sachen verstecken oder jemanden hänseln. Die Grundschüler sollten nicht nur die Taten bewerten, sondern sich auch in Opfer und Täter hineinversetzen.