Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche Pro & Contra Tierversuche

In der Kosmetikindustrie ist in der Europäischen Union schon lange Schluss mit Tierversuchen: Seit 2013 dürfen keine Kosmetika verkauft werden, die an Tieren getestet wurden. In der Wissenschaft wird das schon schwieriger: Zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben sich aus der Forschung an und mit Tieren. Doch ist das heutzutage wirklich noch notwendig? Es gibt schlüssige Argumente für beide Sichtweisen.