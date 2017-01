Die Optik ist bei Spielen viel wichtiger als etwa bei einer Anwendungssoftware aus einem technischen Bereich. Das Nutzerinterface muss grafisch ansprechend gemacht, die Bedienung gut überlegt sein. Ein Spiel muss Unterhaltungswert haben. Man muss also überlegen: Was macht den Spielern Spaß, was weckt ihre Emotione? Es hilft ungemein, wenn man auch über Kenntnisse aus anderen Bereichen verfügt und abwägen kann: Welchen Aufwand macht die Programmierung, was ist grafisch machbar.