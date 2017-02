Waschbär, Grauhörnchen, Mungo und Co. In Europa unerwünscht – im vergangenen Sommer hatte die EU eine Schwarze Liste sogenannter invasiver fremder Arten aufgestellt. Darauf waren 37 verschiedene Pflanzen und Tiere, deren weitere Ausbreitung in Europa nachhaltig bekämpft werden soll, da sie die einheimische Artenvielfalt stark bedrohen. Zumindest bei Fischen und Säugetieren zeigt diese Praxis offenbar Wirkung. Das belegt die Studie eines internationalen Forscherteams, die in der Fachzeitschrift "Nature Communications“ veröffentlicht wurde.