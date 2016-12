Tiere wie der Feldhamster, das Rebhuhn, der Feuer-Salamander oder Pflanzen wie Arnika gehören zu den rund 5.000 Arten, die in Mitteldeutschland als stark gefährdet gelten. Darauf wird immer wieder hingewiesen - auf ganz unterschiedliche Weise. Ab erstem Juni geschieht das auf faszinierende Art durch ein ganz besonderes Kunstobjekt - eine Arche, die komplett aus Glas ist. Sie wird uns nun 3 Jahre lang an 20 unterschiedlichen Standorten in Mitteldeutschland an die Zerbrechlichkeit der Natur erinnern.