Die Wesen des Jahres 2017

Nach dem Stieglitz, Titelträger 2016, wählte der Naurschutzbund Deutschland (Nabu) den hübschen Kauz stellvertretend für alle Eulenarten aus. Wie viele andere Waldvögel auch ziehe der Waldkauz (Strix aluco) immer häufiger in die Städte, zum Beispiel auf Friedhöfe, in Parks und in Gärten, so der Verband. Doch sein liebster Lebensraum, die Höhlen alter Bäume, sei in Gefahr. Bildrechte: NABU