Es ging noch heftiger, manche Kommentare musste die Redaktion sogar verbergen. Sind es nur Einzelne, die bei Facebook und Co. so ausrasten? Nein, meinen Wissenschaftler der Standford-Universität. Sie meinen: Ein bisschen Troll steck in jedem von uns. Das kann auch JUMP-Redakteurin Katja Woldt aus ihrer Arbeit mit den 300.000 Facebook-Fans des Senders bestätigen.

Die Forscher teilten ihre knapp 700 Versuchspersonen in zwei Gruppen ein. Gruppe 1setzten sie künstlich unter Stress. Gruppe 2 nicht. Dann sollten sich beide an der Diskussion unter einem Online-Artikel beteiligen. Und auch hier gab es wieder zwei Gruppen: Eine Gruppe sah Wut-Kommentare, die andere konstruktive Kommentare.

Was kam heraus? Die Testpersonen, die unter Stress standen und die anderen Wut-Kommentare lesen mussten, schrieben viel häufiger selbst einen Hass-Kommentar. Und zwar genau genommen fast doppelt so häufig. Wutbürger kann also jeder sein. Ein Ergebnis, das Julia Krüger vom Center for Internet and Human Rights der Viadrina-Universität Frankfurt/Oder nicht wirklich überraschend findet.