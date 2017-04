Eigentlich klingt das, was eine internationale Expertengruppe im medizinischen Fachblatt "The Lancet" schreibt nach positiven Nachrichten: Der Anteil der Raucher an der weltweiten Gesamtbevölkerung schrumpft stark. Er ist zwischen 1990 und 2015 um fast ein Drittel auf 15,3 Prozent zurückgegangen, heißt es dort. Das Team hat mehrere große Datenbanken einer weltweiten Gesundheitsstudie ausgewertet. Den Rückgang des Raucheranteils führen die Forscher darauf zurück, dass zahlreiche Länder den Kampf gegen das Rauchen aufgenommen hätten. Doch es gibt auch Staaten, in denen kaum weniger Raucher zu verzeichnen waren - so wie etwa in Indonesien, Bangladesch und auf den Philippinen. In Russland nahm der Anteil bei den Frauen sogar stark zu.

Top-Ten-Land Deutschland

Auch in Deutschland ist das Rauchen ein Problem, stellen die Experten fest. So fällt der Geschlechterunterschied hier wesentlich geringer aus: Die Männer liegen zwar im globalen Schnitt, bei den Frauen raucht aber sogar jede Fünfte, also fast vier Mal so viel wie im internationalen Vergleich. Die Gesamtzahl der Raucher ist in den vergangenen 25 Jahren bei den Männern um durchschnittlich 0,9 Prozent pro Jahr zurückgegangen und bei den Frauen um 0,3 Prozent. Insgesamt rauchen in Deutschland 16,3 Millionen Menschen. Damit liegt die Bundesrepublik unter den Top-Ten-Staaten mit den meisten Rauchern.

Die Studie macht auch deutlich, dass seit dem Jahr 1990 in Deutschland die Verbreitung des Rauchens zwar leicht zurückgegangen ist, allerdings nur bei Männern und deutlich weniger als im Durchschnitt aller Länder weltweit. Ute Mons, Stabstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum

Für Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum ist das kein verwunderlicher Befund. In Deutschland werde bisher vergleichsweise wenig für die Tabakprävention getan. "So ist Deutschland zum Beispiel das einzige Land in Europa, das noch uneingeschränkt Tabakaußenwerbung erlaubt", so Mons. Deshalb müsse die Politik sich zu wirksamen Maßnahmen gegen das Rauchen durchringen und konsequent Gesundheitsinteressen über wirtschaftliche Interessen der Tabakindustrie stellen.

Abwanderung der Tabakindustrie in ärmere Länder