Monatelang haben sie in Hobbykellern oder sogar professionellen Labors gebrütet, in Experimenten einen veganen Schimmelkäse entwickelt oder sich neue Versuchsmethoden in der Biologie überlegt: Jedes Jahr treten in Deutschland tausende Schüler und Auszubildende im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zum Wettbewerb "Jugend forscht" an.