Die Oberhaut von Frauen ist um 15 Prozent dünner als die von Männern. Ist der Unterschied zwischen Außentemperatur und Körpertemperatur so groß, dass ein Wärmeverlust droht, springt ein Alarmsystem an. Die Gefäße verengen sich, die Durchblutung der Haut fährt herunter. Bei der dünnen Haut der Frauen geht das schneller und leichter als bei der dickeren Haut der Männer. Das Ergebnis: Ihre Oberhaut kühlt schneller und stärker aus, dort sitzen auch die Rezeptoren für Kälte und Wärme. Fazit: Sie friert also schneller.