Karneval ist der jüngste der Begriffe. Erst im 17. Jahrhundert tauchte er auf und ist in Köln erst 1780 erstmal aktenkundig belegt. Möglich ist, dass Karneval vom italienischen “carnevale“ abstammt. Das hat in seiner Bedeutung (in etwa: Fleisch, lebe wohl) einen klaren Bezug zur Fastenzeit. Es könnte jedoch noch ältere Wurzeln haben, was viele Sprachwissenschaftler für wahrscheinlich halten. Das lateinische "carrus navalis" bezeichnet ein "Narrenschiff", das bei feierlichen Umzügen mitgeführt wurde.