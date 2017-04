Da kommen so diese beiden Dinge zusammen: Dass so dreidimensionales Sehen jetzt vielleicht für die Katzen nicht so den Stellenwert hat und dass Katzen sich gerne eben in so kleinere Objekte hineinsetzen. Dadurch kann man dann eben auch erklären, dass die auch so markierte Stellen auf dem Boden dann nehmen, wenn sich diese Stelle dann tatsächlich als eine einheitliche Figur darstellt.

Barbara Schöning