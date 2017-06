Mehr als 11 Millionen Katzen (Stand 2016) leben laut einer Repräsentativen Umfrage des Verbandes deutscher Zoohandlungen in deutschen Haushalten, rund 1,5 Millionen davon in Mitteldeuschland (Sachsen: 700.000; Sachsen-Anhalt: 400.000; Thüringen: 400.000). Bundesweit sind Miezen damit zahlreicher als Hunde (8,6 Millionen) oder Kleintiere (5 Millionen). Und so hatten die vielen Katzenbesitzer zahlreiche Gelegenheiten, sich über die mitunter sonderbaren Vorlieben und Gewohnheiten ihrer flauschigen Mitbewohner zu wundern: Warum setzen sich Katzen gerne in Rechtecke? Warum mögen die einen Hängematten während die anderen Kisten als Schlafplätze vorziehen? Stubentiger wirken manchmal rätselhaft wie eine Sphinx.