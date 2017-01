Es gibt praktisch keinen Platz mehr auf dem australischen Kontinent, auf dem es keine wild lebenden Katzen gibt. Die Tiere bewohnen 99,8 Prozent des Festlandes, so eine Untersuchung, die heute in der Zeitschrift "Biological Conservation“ veröffentlicht wurde. Mehr als 40 australische Umweltwissenschaftler arbeiteten den Angaben zufolge an der Untersuchung, in die Ergebnisse von fast 100 Studien einflossen.