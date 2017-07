Eine Bauernhofkindheit in den 1950er Jahren. Bildrechte: IMAGO

Bisher nahmen Wissenschaftler vor allem an, dass die vielen Bakterien und Pilze in Ställen und Scheunen hilfreich sind. Im wenig sterilen Umfeld lerne das menschliche Immunsystem besser, unschädliche Stoffe einfach zu ignorieren und folglich nicht allergisch zu reagieren, so die Theorie.



Ein Team von Forschern der Universität Zürich, dem Center for Allergy Research and Education in Davos und dem Kinderspital St. Gallen hat nun erstmals einen nicht-mikrobiellen Stoff ausfindig gemacht, der das Immunsystem stimuliert.