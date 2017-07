Die Maschine aus Deutschland war bereits den ganzen Weg in Richtung Irak geflogen, als sich der Pilot zur Umkehr entschloss: Ein Airbus der Lufthansa konnte am vergangenen Dienstag nicht wie geplant in der kurdischen Metropole Erbil landen. Dort war es schlicht zu heiß.

Konstant über 45 Grad Celsius maß die Wetterstation vor Ort. Die Vorschriften der deutschen Fluglinie für den eingesetzten A320 sahen allerdings vor, dass es maximal 44 Grad heiß sein darf auf dem Rollfeld. Also kehrte der Airbus nach einem kurzen Tankstopp in der türkischen Hauptstadt Ankara nach Frankfurt am Main zurück.

Studie: Klimawandel bringt Einschränkungen für Luftfahrt

Flugzeuge gelten aufgrund ihres hohen Treibstoffverbrauchs und dem damit verbundenen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) als starke Anheizer des Weltklimas. Wie am Beispiel des Fluges nach Erbil deutlich wird, könnte ihnen die steigende Wärme selbst zum Verhängnis werden.

Forscher von der Columbia University in New York haben jetzt eine Studie im Journal Climatic Change veröffentlich. Darin untersuchten sie, wie sich die Luftfahrt unter dem Eindruck steigender Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts verändern könnte. Allein bis 2050 könnte an vielen Orten jeder dritte, heute zur Mittagszeit eingeplante Start nicht mehr stattfinden, so die Warnung des Teams um Ethan Coffel.

Hitze verändert Flugphysik