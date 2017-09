Am häufigsten entstehen Thrombosen in den Beinvenen und zwar je eher, je größer ein Mensch ist. Das berichten schwedische Forscher um Bengt Zöller von der Universität Lund in Malmö im Fachblatt "Circulation: Cardiovascular Genetics". Das Team analysierte dafür die Daten von mehr als 2,5 Millionen schwedischen Männern und Frauen.

Forscher Zöller vermutet zur Ursache: "Es kann sein, dass es bei größeren Menschen mit ihren längeren Beinvenen einfach mehr Oberfläche gibt, an der es Probleme geben kann." Auch die Schwerkraft könne mitverantwortlich sein: "In den Beinvenen großer Menschen gibt es einen höheren Schweredruck, der das Risiko erhöht, dass der Blutfluss sich verlangsamt oder vorübergehend zum Erliegen kommt."

Die Erkenntnis könne möglicherweise erklären, warum allgemein die Zahl der Thrombosen zugenommen hat. "Die Köpergröße ist in der Bevölkerung gestiegen und steigt weiter", sagt Zöller. In Deutschland und vielen anderen Ländern in den vergangenen sind die Menschen in den vergangenen rund 150 Jahren im Durchschnitt erheblich größer geworden. Allein zwischen 1870 bis 1980 nahm zum Beispiel die Größe rund 21 Jahre alter Männer um etwa elf Zentimeter zu, ergab eine Auswertung nationalen Größentabellen aus 15 europäischen Ländern.