Neue Studie Kohlensäure im Sprudel macht dick

Kohlensäure macht manches Getränk erst so richtig erfrischend. Einer neuen Studie zufolge haben die Bläschen im Sprudel aber einen unbeabsichtigten Nebeneffekt: Sie regen das Hungergefühl an und machen deshalb dick. Wissenschaftler in Halle zweifeln die Ergebnisse Studie an - bestätigen aber den Effekt.

von Kristin Kielon