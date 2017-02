Fußball kann die Gesundheit gefährden. Das weiß jeder Hobby-Kicker, der sich schon mal einen blauen Fleck, ein dickes Knie oder vielleicht sogar einen Knochenbruch geholt hat. Sind Kopfbälle da eine Besonderheit? Ja, sagt der amerikanische Radiologe Michael Lipton vom College of Medicine in New York. Denn Kopfbälle erhöhen das Verletzungsrisiko, so die neue Studie seines Teams.