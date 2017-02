Bevor in Deutschland eine Substanz in Lebensmitteln verwendet werden kann, muss sie umfangreiche Tests absolvieren. und in diesen Tests wird sichergestellt, dass von diesen Stoffen kein Krebsrisiko ausgeht. Generell kann man sagen, dass bei uns in Deutschland das Risiko durch Umweltfaktoren oder Dinge in der Ernährung an Krebs zu erkranken relativ niedrig ist.