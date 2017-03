2005 hatten die Wissenschaftler an der TU Chemnitz und die Rolle Mühle aus Waldkirchen eine grandiose Idee. Sie produzierten Verpackungen aus Kleie. Wissenschaftlich toll, wirtschaftlich leider kein Erfolg. Nach wenigen Jahren stampften sie das Projekt ein, überlegten stattdessen, Kunststoffe aus Kleie herzustellen. Über die Idee kamen sie leider nicht hinaus. Schade. Denn Forscher der TU München haben jetzt gezeigt, wie es funktionieren kann. Sie haben Bio-Kunststoffe aus Kleie hergestellt. Auch um damit bisherige Produkte auf Basis von Mais oder Weizen zu ersetzen.

Ein weitere Vorteil: Es wird nicht eigens für die Kleie-Produktion Energie aufgewandt und Erdöl verbraucht. Brück hofft, dass man den Kleie-Kunststoff in rund sieben bis zehn Jahren kaufen kann. Einsatzmöglichkeiten sieht er aber schon jetzt zahlreiche.

Joghurtbecher, Kugelschreiber, aber auch medizinisch-basierte Anwendungen, wie zum Beispiel Kanülen und Spritzen, die natürlich auch einen sehr hohen Anspruch haben an das Material, aber nur sehr kurzzeitig genutzt werden.

Der Fokus liegt bei kurzlebigen Produkten, denn der Professor für industrielle Biokatalyse rechnet damit, dass sein Stoff zwischen ein und zwei Jahre halten wird. Das hängt damit zusammen, dass sich der Kleie-Stoff auch schnell und komplett auflösen soll, nicht nur in industriellen Kompostieranlagen. “Wir gehen davon aus, dass diese Stoffe im Freiland ähnlich reagieren und so über einen absehbaren Zeitraum von wenigen Wochen komplett abbaubar sind und damit nicht mehr in der Umwelt sich ansammeln.“