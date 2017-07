Der Erfinder des Wortes "Jogging" hieß James Fixx. Der Gute hatte offenbar ein Händchen für Pointen, denn er starb beim Joggen. Vielleicht ist er früh oder am Vormittag gelaufen. Denn früh ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Lauf zu sterben höher als am Nachmittag, sagt Professor Rene Schwesig, Sportwissenschaftler am Universitätsklinikum in Halle. "Man weiß zum Beispiel, dass man in der Zeitspanne von sechs bis zwölf Uhr die höchste Herzinfarktrate hat. Das heißt, wenn ein vorbelasteter Mensch früh einen Lauf macht, dann hat er ein höheres Herzinfarktrisiko als abends."