Bereits 2015 präsentierten die Wissenschaftler der TU Chemnitz ein sprechendes Fotobuch. Das Institut für Print- und Medientechnik hatte als Prototypen einen großformatigen Bildband so mit gedruckter Elektronik und hauchdünnen Lautsprechern ausgestattet, dass beim Umblättern Töne zu hören waren. Die Forscher gaben ihm den Namen "T-Book", "T" für "Ton. Die Bilder erzählten ihre Geschichte. Ein Chip im Buchrücken enthielt die Sounddateien, die beim Umblättern abgespielt wurden.

Prof. Dr. Arved C. Hübler, Leiter des Instiuts für Print- und Medientechnik der TU Chemnitz

Das T-Book war und ist ein Meilenstein in der Entwicklung gedruckter Elektronik.

Die klangvolle Erfindung aus Chemnitz wurde seit ihrer Premiere in einer halbautomatischen Einzelbogenfertigung mit großem Aufwand hergestellt, und zwar so: Ganz normales Papier oder Folien werden dazu mit zwei Schichten eines Polymers bedruckt, also eines chemischen Stoffes aus großen Molekülen. Wichtig ist, dass er leitfähig ist und Kohlenstoff enthält. Chemiker nennen das dann organische Polymere. Dieser Aufdruck dient dann als Elektroden.