Dazu passt auch das Ergebnis einer Forschergruppe aus Italien, der Schweiz und den USA. In der Fachzeitschrift Annals of Oncology berichten sie, dass die Zahl der Toten durch Krebserkrankungen in der EU deutlich zurückgeht. Laut der Studie sterben 2017 rund 1.3 Millionen Europäer an Tumoren. Verglichen mit 2012 seien bei den Männern 8 Prozent weniger betroffen. Bei den Frauen sind es allerdings nur 4 Prozent.