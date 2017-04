Freiheit und Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler sind nicht nur in den USA in Gefahr. Auch die türkische Regierung setzt seit dem gescheiterten Putschversuch im vergangenen Jahr Wissenschaftler immer stärker unter Druck. "In Zeiten der Verunsicherung ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was ist Basis unserer Freiheit und unseres Wohlstandes. Und das ist das Prinzip Wissenschaft, das Prinzip des offenen Dialoges", sagt Yogeshwar. Er hofft, dass am Samstag möglichst viele Menschen in einer Stadt in ihrer Umgebung an einem Science-March teilnehmen: "Das ist wie in einer Liebesbieziehung, da sagt man auch nicht nur einmal im Leben "Ich liebe dich", das muss man möglichst oft wiederholen."