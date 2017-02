Bei der Masernimpfung erhalten Patienten abgeschwächte Viren. Dadurch kann es mitunter zu einer leichten Impferkrankung kommen, die von einer Rötung und Schmerzen an der Einstichstelle der Impfspritze bis zu leichtem Fieber reichen kann. Das sei aber immer noch weniger dramatisch, als eine richtige Erkrankung, sagt Glasmacher. Zwei Impfungen schützen für ein ganzes Leben.

Auch bei Neugeborenen können Masern dramatische Folgen haben, etwa die schwere Gehirnerkrankung SSPE. Diese trete mitunter erste Jahre nach einer frühen Maserninfektion auf, führe aber in jedem Fall zu einem qualvollen Tod, sagt Glasmacher.

Sind die Mütter nicht geimpft oder haben sie die Krankheit nicht selbst durchgemacht, können sie an ihre Kinder keine Antikörper weitergeben. Da Kinder aber erst ab sechs Monate geimpft werden können, haben sie ein halbes Jahr keinen Schutz.

Aktuell bereitet den Seuchenexperten große Sorgen, dass in Deutschland zwischen 1973 und 1991 in der Regel nur einmal geimpft wurde. Bei einer Befragung habe sich gezeigt, von den 18- bis 44-Jährigen seien im Schnitt 48 Prozent nicht geimpft. Bei den 30- bis 44-Jährigen seien es sogar 60 Prozent, sagt Glasmacher. "Wenn dann das Virus einmal in der Welt ist, kann es sich rasch ausbreiten."