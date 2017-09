Die Tiere, bei denen dauerhaft erhöhte Cortisol-Werte in den Haaren nachgewiesen werden konnten, hatten auch eine geringere Lebenserwartung. Das wurde besonders in der Fortpflanzungszeit deutlich, in der die Mausmakis mehr Energie aufwenden müssen. Diejenigen, die eine gute körperliche Kondition hatten, hatten zwar allgemein bessere Überlebenschancen. Beeinträchtigt waren sie dennoch spätestens durch die Anstrengungen der Jungtieraufzucht.

Die Untersuchung ergab, dass Mausmakis mit niedrigen Cortisol-Werten in den Haaren, also weniger dauerhaftem Stress, mit einer Wahrscheinlichkeit von 13,9 Prozent länger lebten als die mit höheren Werten. Auch wer eine gute körperliche Kondition hatte, überlebte zu 13,7 Prozent besser als ein Artgenosse mit schlechtem körperlichen Zustand. Weibchen überlebten zudem eher als Männchen. Letztere stehen besonders in der Paarungszeit unter Stress und sind häufig nicht in der Lage mit der höheren Belastung umzugehen, sagen die Forscher.