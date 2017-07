Ein ernstes Menschheitsproblem, Experimentierfreude und ein bisschen Größenwahn sind die Zutaten von Mayak, dem von Moskauer Studenten entwickelten Minisatelliten, der in den kommenden Wochen zweitweise zum zweithellsten Objekt am Nachthimmel werden soll. Es geht um Weltraumschrott und darum, mit einfachen Mitteln maximale Effekte zu erzielen.

Ausgangspunkt der Arbeit war die Frage, wie sich der Orbit um die Erde eines Tages vom vielen Müll früherer Raketenfahrten, defekter Satelliten oder längst vergangener Missionen befreien lässt. Nach einem halben Jahrhundert Raumfahrt kreisen inzwischen tausende Objekte schneller als Gewehrkugeln um den Planeten. Für neue Projekte im All stellen sie inzwischen eine ernste Gefahr dar.

Der Student Alexander Shaenko und seine Kommilitonen am Moskauer Polytechnikum überlegten sich also, wie der Schrott reduziert werden kann. Ihre Idee: Mit Hilfe von Fallschirmen lassen sich die Objekte möglichweise bremsen, wodurch sie von der Erdanziehung in die Atmosphäre gezogen werden, wo sie verglühen.