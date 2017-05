Schaum an einem Ostseestrand: Die Überdüngung vieler Felder in Deutschland führt zu mehr Nährstoffen in den Flüssen. Diese werden in auch in die Ostsee gespült, wo es zu Algenblüten kommt. Dadurch vermehren sich Bakterien, die dem Wasser in einzelnen Gebieten sämtlichen Sauerstoff entziehen und so Todeszonen im Meer schaffen. Bildrechte: IMAGO