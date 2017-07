Forschern aus Kanada zufolge greift weltweit jede zehnte Frau in der Schwangerschaft zu alkoholischen Getränken. In Deutschland sind es ihrer weltweiten vergleichsstudie zufolge 26 von hundert Frauen - also gut jede Vierte. Das sind vergleichsweise wenige, wenn man zum Beispiel nach Irland schaut, wo durchschnittlich 60 von hundert Schwangeren mindestens einmal Alkohol trinken. Die Schädigungen, die so entstehen, sind aber überall auf der Welt gleich – nämlich unheilbar.