Alzheimer vorhersagen, lange bevor die ersten Symptome auftreten: Dieser Vision sind Wissenschaftler der Universität Bari in Italien offenbar einen großen Schritt näher gekommen. Sie entwickelten eine Software, die kleine Strukturänderungen im Gehirn erkennt, die später zu leichten Störungen im Hirn oder zu Alzheimer führen können. Die Software analysiert dazu Bilder aus dem Magnetresonanztomographen und berechnet dann, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Mensch im Lauf der nächsten zehn Jahre an Alzheimer erkrankt.

Zum einen hilft das Wissen dem Arzt: Der krankheitsbedingte, fortschreitende Gedächtnisverlust lässt sich zwar nicht heilen, aber mit Medikamenten, passendem Training und anderen Begleitmaßnahmen verzögern. Zum anderen hilft das Wissen auch dem Patienten - er kann noch vor der Erkrankung familiäre und finanzielle Angelegenheiten regeln und sich in der verbleibenden Lebenszeit ohne Krankheitssymptome die Wünsche erfüllen, die sonst auf die - vermeintlich unendlich - lange Bank geschoben werden. Betroffene sollten auch das Wohnumfeld rechtzeitig für den Gedächtnisverlust präparieren: Wege in Bad markieren, Klebzettel als Orientierungshilfen, was wo ist, markieren. So gewöhnt sich der Betroffene an Hilfsmittel, bevor seine geistigen Fähigkeiten zu stark abnehmen. Das Wissen um die Krankheit, die kommen wird, macht es auch den Angehörigen leichter, sich auf die Veränderungen einzustellen und frühzeitig bei Beratungsstellen Hilfsangebote einzuholen.